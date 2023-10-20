Оккупанты попали по дачному кооперативу в Кривом Роге: есть погибший
Российские оккупанты продолжают наносить террористические удары по украинским городам. Россияне 20 октября атаковали дачный кооператив в Кривом Роге.
К сожалению, жертвой террористического удара стал 60-летний мужчина. В местной ОВА выразили соболезнования его родным.
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Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным,
– говорится в сообщении.
Кроме того, известно о по меньшей мере одной пострадавшей. Это 57-летняя женщина. У нее – осколочные ранения. В настоящее время медики оценивают состояние пострадавшей как тяжелое.
Атака привела к пожару. Его уже удалось погасить.
Россияне ударили по Бериславу
Российские оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине. В результате авиаудара погиб один человек.
Кроме того, вечером 20 октября оккупанты атаковали Херсон. После удара в Корабельном районе города вспыхнул пожар. Огонь уже удалось усмирить. Данных о пострадавших, к счастью, нет.
Людей просят оперативно реагировать на уведомления об угрозе. Когда объявляют воздушную тревогу, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не известят об отбое. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.