На Донбассе поезд наехал на российский ЗРК: 3 оккупантов погибли, 2 ранены

Оккупанты на временно оккупированной части Донецкой области попали под поезд. По меньшей мере трое погибли, есть ранены. Враги потеряли технику.

Инцидент произошел в ночь на 3 октября на перегоне "Енакиево – Углегорск" Горловского района Донецкой области. Кстати говоря, россияне теряют личный состав и на фронте.

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Что случилось с оккупантами в Донецкой области

Полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" подтвердил информацию из российских телеграм-каналов, что на перегоне "Енакиево – Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" вооруженных сил России.

По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением, съехал с моста и попал под поезд.

– заявил военный.

Известно, что российские оккупанты потеряли:

военнослужащего воинской части 58249 Абайя Култасева;

военнослужащего воинской части 21005 Виталия Пагинца;

военнослужащего воинской части 21005 Кирилла Гайченко.

Кроме того, ранения получили Ренат и Михаил.

Более того, из-за столкновения с машиной ЗРК "Стрела-10" тепловоз сошел с рельсов. Поврежден даже железнодорожный холст.

Потери россиян на войне в Украине: коротко

Утром 3 октября представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук рассказал, что они наблюдают существенное уменьшение количества мобилизованных военнослужащих из разных населенных пунктов России. Все из-за постоянного увеличения потерь среди личного состава оккупантов на войне в Украине.

По словам Павла Ковальчука, если раньше Россия опрокидывала по 100 – 120 мобилизованных, то теперь говорится о 20 – 30 единицах личного состава.

Только за минувшие сутки российские захватчики потеряли на войне в Украине 360 единиц личного состава, 15 танков, 40 артиллерийских систем, 20 дронов и много другой техники. С 24 февраля 2022 года Россия потеряла:

танков – 4 732;

боевых бронированных машин – 9008;

артиллерийских систем – 6 565;

РСЗО – 801;

средств ПВО – 540;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5080;

крылатых ракет – 1 529;

кораблей и катеров – 20;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8932;

специальной техники – 943.



Актуальные потери врага по состоянию на 3 октября / Инфографика Генштаба ВСУ