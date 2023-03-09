Оккупанты попали в энергообъект в Одесской области: Марченко срочно обратился к людям
Источник:Одесская ОВА
Российские оккупанты в ночь на 9 марта начали массированную ракетную атаку по Украине. В частности, враг атаковал Одесскую область.
Максим Марченко – глава Одесской ОВА – сообщил, что, к сожалению, есть прилет. Оккупанты попали в энергетический объект. Кроме того, враг повредил жилые дома.
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По результатам работы подразделений противовоздушной обороны есть сбитие ракет. Продолжается боевая работа, именно сейчас ожидается вторая волна, поэтому прошу жителей области находиться в укрытиях,
– подчеркнул глава ОВА.
В настоящее время на территории области действует ограничение электроснабжения.
Оккупанты обстреляли Харьков
Игорь Терехов сообщил, что в Харькове раздалась серия взрывов. Никаких деталей мэр города не раскрыл. Между тем местные телеграмм-каналы сообщают об от 8 до 10 взрывах.
Украинцев также предупреждают, что доверять нужно только информацию из официальных источников. Российские оккупанты атакуют Украину не только ракетами, но и фейками.