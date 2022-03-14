Оккупанты попали в засаду ВСУ: много трофейных боеприпасов и техники

Очередная операция наших Вооруженных Сил увенчалась успехом. Украинским военным удалось не только сжечь дотла вражескую колонну, но и получить новые трофеи.

Все же украинские защитники действительно хозяйственные. Даже когда сжигают вражескую технику – собирают урожай. На этот раз копилку трофеев пополнили боеприпасы.

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"Трофеев полная машина", – отмечает наш военный, осматривая ящики с боеприпасами. Ими, как говорил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, мы теперь сможем "лупить" самих оккупантов.

Большинство самой техники из разгромленной русской колонны уже не пригодно для использования. Но ее уцелевшие остатки будут служить во благо Украине.

Украинские военные добыли много трофеев: смотрите видео

По состоянию на утро 14 марта российская армия потеряла в захватнической войне против Украины сотни единиц техники и более 12 000 солдат. И ВСУ будут постоянно пополнять этот список, пока оккупанты не уберутся из нашей земли.

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