Оккупанты постараются отрезать Юг, но ВСУ меняют их планы, – военный

Российские военные хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей, а также отрезать Юг Украины. Однако наши защитники поменяют их планы на поле боя.

Об этом рассказал народный депутат и военный Роман Костенко в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас военная ситуация показывает, что оккупанты будут пытаться выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Либо только туда (на географические границы Донбасса – 24 канал), либо будут еще пытаться "отрезать" Юг Украины и соединиться с Приднестровьем,

– заявил военный.

Костенко подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины, когда ведут бои и одерживают победы, меняют планы врага.

"Вот сейчас такой сценарий, но что-то может "переиграть" и оккупанты будут вынуждены реагировать на сценарии, которые мы им сделаем", – добавил военный.

К слову, российские военные активизировали работу ДРГ на территориях Юга Украины, ранее освобожденных от оккупации. Украинские защитники ночью отбили одну из атак оккупантов. Враг вынужден был отступить под обстрелами.

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