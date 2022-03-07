Оккупанты потеряли надежды на серьезное наступление под Киевом и Харьковом

Россия переоценила свои военные силы и ведет подлую войну против Украины. Враг не взял ни одного большого города. В планах оккупантов был Киев и Харьков.

В Украине "упала" треть российской армии

Советник министра МВД Антон Геращенко подтвердил информацию о том, что у оккупантов около 30 тысяч ранены.

Стоит внимания В Россию уже доставили много трупов, еще больше остались гнить в украинской земле, – Геращенко

"Фактически, мы перемололи здесь треть российской армии", – сказал Геращенко.

По словам советника Дениса Монастырского, российская армия потеряла надежду на серьезные наступления на Киев и Харьков. Поэтому враг хочет сосредоточиться на Мариуполе.

Она упустила возможность делать серьезные наступательные операции под Киевом, под Харьковом. Единственная их надежда – они хотят взять Мариуполь. Но не получится,

– сказал Геращенко.

Россия намеренно создает гуманитарную катастрофу в Мариуполе, устроив блокаду города. Когда украинские спасатели пытались провести эвакуацию, оккупанты обстреливали гражданских.

Оккупанты беспощадно обстреливают Мариуполь, в результате чего везде выбиты окна, а погибших хоронят во дворах.

Однако есть и положительные новости: украинские защитники уничтожили целую роту противника под Мариуполем. Также ВСУ продолжают крепко удерживать оборону Мариуполя.

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