Оккупанты "пожалели" новый автомобиль для пропагандистской "картинки": фотофакт

В центре оккупированного Донецка 18 февраля раздался взрыв. Российские СМИ сообщили, что сдетонировало устройство в автомобиле у здания так называемого "правительства" боевиков. Попытка переложить вину на украинскую сторону не удалась – провокация была шита "белыми нитями".

Нестыковки в истории со взрывом поместил журналист "Медиазоны" Антон Пустовалов. Фотофакт опубликовала в своем фейсбуке эксперт ОО "Информационная безопасность и сопредседатель комитета American Chamber of Commerce Татьяна Попова".

Больше об этом здесь В оккупированном Донецке возле здания "правительства" боевиков произошел взрыв

Еще летом эти номера были на новом авто

Еще летом автомобильные номера ДК0101, которые были на старом "УАЗе" начальника "народной милиции ДНР", стояли на более новом авто,

– написала Татьяна Попова.

В сети резюмировали, что, видимо, боевикам стало жалко взрывать новую машину, так что для провокации решили использовать практически металлолом.

Что должны были взорвать – что взорвали / Коллаж 24 канала

Что сказали о взрыве сами оккупанты

Оккупанты заявили, что автомобиль принадлежит Денису Синенкову – начальнику так называемой "народной милиции" на оккупированной Донбассе. Боевик, мол, не пострадал. На место сразу помчались спасатели. При этом в Центре стратегических коммуникаций уверены, что взрыв сознательная провокация со стороны наемников.

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Обострение на Донбассе: последние новости

Еще 17 февраля боевики начали массовые обстрелы украинских населенных пунктов на Донбассе. Под огонь попали 30 городов и деревень пострадали детский сад и школа.

Впоследствии оккупанты объявили всеобщую эвакуацию с оккупированных территорий в Россию.

Вожаки наемников сообщили о всеобщей мобилизации.

В штабе ООС говорят, что террористы могут устроить провокации, чтобы дискредитировать украинских военных.

В ВСУ уверяют, что не намерены силой захватывать Донбасс.

Провокации со стороны пророссийских оккупантов: в видео