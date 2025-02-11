Оккупанты, предположительно, осуществили пуски ракет из Волгоградской области: в небе несколько Ту-95 МС

Враг, вероятно, выполнил пуск крылатых ракет воздушного базирования в 05:15 из района Волгоградской области. Пока неизвестно, пуск выполнен фактически или это имитация.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает 24 Канал. Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины, а недавно – и на Юге. Смотрите также Россия атакует "Шахедами": где сейчас тревога из-за возможного обстрела О результатах пусков станет известно около 06:40.