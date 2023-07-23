Оккупанты применили по меньшей мере 5 видов ракет: чем террористы ударили по Одессе

Ночью 23 июля российские террористы беспощадно обстреляли Одессу. Агрессор применил не менее 5 видов ракет практически всех видов базирования.

Страна-террорист ударила "Калибрами", "Ониксами", Х-22 и Искандер-К, а также баллистическими Искандер-М. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о последствиях ракетного удара России по Одесской области

Силы ПВО уничтожили значительную часть вражеских ракет.

Остальные нанесли разрушения портовой инфраструктуре, по меньшей мере 6 жилым, в том числе многоквартирным домам,

– рассказали в ОК "Юг".

Также изуродованы десятки автомобилей. Во многих зданиях Одессы повреждены фасады и крыши, выбиты окна. На одной из центральных площадей Одессы попаданием российской ракеты изуродован собор УПЦ МП. Пострадали 2 памятника архитектуры.

По состоянию на 5:25 известно об одном погибшем. Одного человека спасатели успешно деблокировали. Еще 19 человек ранены, среди них 4 детей. 11 взрослых и 3 ребенка госпитализированы, другие лечатся амбулаторно,

– отметили в ОК "Юг".

По городу образовалось несколько воронок. Есть обрывы электросетей, из-за чего может быть затруднено движение, вероятно, будет изменен маршрут общественного транспорта.

Наслідки ракетного удару Росії по Одещині / Фото ОК "Південь"

Кстати, тоже пострадали другие православные святыни. В частности, из-под завалов извлекли Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Кроме того, значительные повреждения получил бульвар Жванецкого. Там разрушена инфраструктура, повреждены дома рядом. Также повреждение имеет Дом учёных.