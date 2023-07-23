Країна-терорист вдарила "Калібрами", "Оніксами", Х-22 та Іскандер-К, а ще балістичними ракетами Іскандер-М. Про це інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Зруйнований Спасо-Преображенський собор: що відомо про найбільшу атаку на історичний центр Одеси

Що відомо про наслідки ракетного удару Росії по Одещині

Сили ППО знищили значну частину ворожих ракет.

Решта завдали руйнувань портовій інфраструктурі, щонайменше 6 житловим, в тому числі багатоквартирним будинкам,

– розповіли в ОК "Південь".

Також понівечено десятки автівок. У багатьох будівлях Одеси пошкоджені фасади та дахи, вибиті вікна. На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор УПЦ МП. Постраждали 2 пам'ятки архітектури.

Станом на 5:25 відомо про 1 загиблого. Одну особу рятувальники успішно деблокували. Ще 19 людей поранено, серед них 4 дітей. 11 дорослих та 3 дитини госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно,

– зазначили в ОК "Південь".

По місту утворено декілька вирв. Є обриви електромереж, через що може бути ускладнено рух, ймовірно, буде змінено маршрут громадського транспорту.

Наслідки ракетного удару Росії по Одещині / Фото ОК "Південь"