Оккупанты применяют авиацию и воздушную разведку на Донбассе

Российские оккупанты не оставляют надежд на установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Для попытки воплотить свои захватнические планы захватчики используют авиацию и воздушную разведку.

Также оккупанты наносят авиаудары по инфраструктуре. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.

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Оккупанты применяют дальнюю авиацию

Россияне систематически наносят авиаудары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. В частности, для этого используют и дальнюю авиацию.

Оккупанты активно используют авиацию и воздушную разведку на территории Донбасса.

Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля Донецкой и Луганской областей. Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки,

– сообщили в Генштабе.

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