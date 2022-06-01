Оккупанты принуждают мариупольцев к унизительным работам даже за воду, – мэр

Ситуация в Мариуполе была очень сложной. В городе враждебные оккупационные войска, а также ОПЗЖ, провозгласившие себя властями – держат в заложниках более 100 тысяч населения.

Соответствующую информацию в совместном телемарафоне озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает 24 канал.

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Он отметил, что ранее кафиры убивали людей градами и артиллерией. Российские войска с управлением ОПЗЖ убили в Мариуполе более 20 тысяч населения. Сегодня они готовятся делать это и дальше, но уже своим бездействием.

Вадим Бойченко отметил, что повышается температура, но в городе нет питьевой воды. Кроме того, кафиры увеличивают стихийные захоронения.

Повышенная температура и ливневые дожди формируют угрозу инфекционных заболеваний в городе. То есть будут вспышки дизентерии и холеры. Это может убить еще тысячи мариупольцев,

– сообщил Вадим Бойченко.

По его словам, кафиры где-то понимают и уже привлечение МЧС так называемой ДНР для того, чтобы они развозили воду. Однако люди сообщают, что издевательства продолжаются, ведь эту питьевую воду просто так не выдают.

"Оккупанты требуют, чтобы мариупольцы пошли работать, разбирать завалы, собирать и помогать прятать тела. То есть мариупольцы сегодня работают за воду", – объявил Вадим Бойченко.

Кроме того, он добавил, что с апреля люди в Мариуполе не имеют доступа к пище и не имеют питьевой воды.

Какая ситуация в Мариуполе: последние новости

Временно оккупированный Мариуполь переходит в новенькую фазу экологической катастрофы, ухудшается и гуманитарная ситуация. Все это – последствия российской агрессии. К сожалению, с каждым днем становится все хуже. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Цинизм россиян не знает границ. Сначала они разрушают полностью Мариуполь, а теперь пытаются продемонстрировать, что планируют его восстанавливать. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал даже документ, в котором говорится, что кафиры планируют для "восстановления" сносить дома в городе. Те же, которые их же руками уничтожены.

Российские оккупационные власти проводят паспортизацию населения в украинском Мариуполе. В уничтоженном городе циничные захватчики приступили к приему документов для получения российского паспорта.

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