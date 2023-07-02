Деды в Российской империи воевали: на захваченной позиции наши военные обнаружили винтовку Мосина

Наши военные продолжают выбивать врага из родной земли. А вместе с тем обнаруживают интересные находки. Среди них – винтовка Мосина, с которой оккупанты приперлись на свою так называемую "спецоперацию".

Интересной находкой поделились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады. Они провели очередную успешную операцию на Бахмутском направлении. Где и нашли немало интересных трофеев, которые могли бы стать музейными экспонатами.

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Винтовки времен Российской империи

Собственно наши защитники захватили позиции россиян. Там они обнаружили немало оружия, которое использовал враг. И среди него – винтовка Мосина, изрядно повеселившая украинских военных. А все потому, что использовали "Мосинки" еще в конце 19 века войска Российской империи. Они не подбирали слова, обсуждая винтовку Мосина, найденную на позициях врага.

Чем пи***и воюют? Исторические артефакты и подбитые россияне в кадрах с недавней операции под Бахмутом от бойцов 1-й роты 1-го мехбата,

– подписали ролик воины.

Ролик содержит щедрое количество нецензурных слов. Рекомендуем не включать его несовершеннолетним, беременным, а также людям с чувствительной психикой. Всем остальным – добро пожаловать.

Защитники нашли на позициях россиян "Мосинку": смотрите видео 18+

Что такое винтовка Мосина Это винтовка Мосина-Нагана калибра 7,62. Ее массовое производство началось еще в 19 веке, в 1892 году. Впервые она была использована в 1893 году на Памире. Также с этой винтовкой солдаты бегали во время русско-японской войны 1904 – 1905 годов.

К слову, на "Мосинке" находки не завершались. Оккупанты, чтобы воевать против украинцев, использовали также старый 12,7-миллиметровый станковый пулемет Дегтярева-Шпагина образца 1938 года.

Напомним, что недавно Песков кичился достижениями его войска. Якобы во время так называемой "спецоперации" россиянам удалось "демилитаризировать" Украину. Правда, он имел в виду, что у наших военных стало гораздо меньше советской техники, на замену которой привезли еще больше западной.