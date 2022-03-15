Оккупанты приставили оружие к голове женщины: хотели, чтобы признала Херсон "русским"

Россияне временно оккупировали Херсон. Впрочем, местные жители дают понять, что им там не рады. Они героически оказывают сопротивление, несмотря на запугивания и угрозы.

Одной из таких историй поделилась в твитере Александра Матвийчук. Она является главой правозащитной организации "Центр гражданских свобод".

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Россиянам не удается сломать местных

Дмитрий Шилин из Херсона рассказал Матвийчук, как его жену остановил в городе российский патруль. Сначала у женщины требовали показать паспорт. После этого – приставили оружие к лицу и требовали сказать, "что Херсон – это Россия".

Впрочем, даже прямая угроза жизни не изменила позицию местной жительницы. Она ответила оккупантам, что Херсон – это Украина. "Имеем следующие последствия, на фото. Я горжусь ею и люблю ее", – подчеркнул Шилин.



Женщине угрожали оружием / Фото из твитера Матвийчук

Накануне российские военные в Херсоне похитили блогершу, которая включила стрим и решила поговорить с ними. У девушки силой забрали телефон и повели в неизвестном направлении.

Как на Херсонщине противостоят оккупантам: смотрите видео