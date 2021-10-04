Оккупанты призвали 34 тысячи крымчан к российской армии, – прокуратура
Источник:прокуратура Крыма
В вооруженные силы России за время оккупации Крыма призвали более 34 тысяч крымчан. Начиная с 2015 года, на полуострове незаконно провели 13 призывных кампаний.
В частности, одну из них начали 1 октября. Сейчас прокуратура продолжает привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к их проведению.
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По словам руководителя прокуратуры Крыма Игоря Поночовного, пока сообщили о подозрениях в совершении военного преступления 10 военным комиссарам разных районов оккупированного полуострова.
Среди них есть и так называемый "военный комиссар Республики Крым".
Также на рассмотрении в суде находятся обвинительные акты в отношении "военного комиссара Феодосии и Кировского района" и "военного комиссара Симферопольского района и Алушты". Им инкриминируют статью о нарушении законов и обычаев войны.Справка. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы.
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Действия оккупантов в Крыму: последние новости
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