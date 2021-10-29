Оккупанты продлили арест заместителю председателя Меджлиса Джелялу

"Суд" российских оккупантов Крыма продлил арест Нариману Джелялу до 23 января. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа находится там в СИЗО.

Россияне решили обвинить его в совершении диверсии на полуострове. Теперь Джелялу грозит заключение до 15 лет.

Читайте также Мустафу Джемилева предлагают вынести на Нобелевскую премию мира

Джеляла и дальше будут держать в СИЗО

Задержанному в Крыму в начале сентября 2021 года крымскотатарскому активисту Нариману Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО – до 23 января 2022 года.

Об этом решении подконтрольного оккупантам "суда" рассказал журналистам адвокат Николай Полозов. Причем:

Заседание проходило в закрытом режиме якобы из-за "угрозы безопасности участников процесса".

Да и самого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла на "суд" не привезли. Говорят, его до сих пор держат на экспертизе в психбольнице.

Адвокат отметил также, что постановление будет обжаловано.

Наримана Джеляла обвиняют в диверсии