Оккупанты продлили арест заместителю председателя Меджлиса Джелялу

29 октября 2021 , 04:12
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Источник:

"Крым.Реалии"

"Суд" российских оккупантов Крыма продлил арест Нариману Джелялу до 23 января. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа находится там в СИЗО.

Россияне решили обвинить его в совершении диверсии на полуострове. Теперь Джелялу грозит заключение до 15 лет.

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Джеляла и дальше будут держать в СИЗО

Задержанному в Крыму в начале сентября 2021 года крымскотатарскому активисту Нариману Джелялу продлили срок пребывания в СИЗО – до 23 января 2022 года.

Об этом решении подконтрольного оккупантам "суда" рассказал журналистам адвокат Николай Полозов. Причем:

  • Заседание проходило в закрытом режиме якобы из-за "угрозы безопасности участников процесса".
  • Да и самого заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла на "суд" не привезли. Говорят, его до сих пор держат на экспертизе в психбольнице.

Адвокат отметил также, что постановление будет обжаловано.

Наримана Джеляла обвиняют в диверсии

  • Речь идет о так называемом деле о "диверсии на газопроводе" в селе Перевальное – там произошел взрыв.
  • Поэтому в начале сентября в Крыму оккупанты задержали 5 человек, среди которых и Джеляла.
  • Всех их бросили в СИЗО. Нариман Джелял отрицает какие-либо обвинения в свою сторону.
Автор: Олесь Друкач