Оккупанты продолжают атаковать Запорожье: есть новые прилеты

В Запорожье снова раздались взрывы. По данным местных властей, враг продолжает атаковать регион.

Предварительно оккупанты устроили самую массированную атаку на Запорожье за всю войну. В области зафиксировали 17 прилетов только за один час.

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Что известно об атаке на Запорожье

Секретарь Запорожского городского совета рассказал, что российские захватчики по состоянию на 10:47 10 февраля продолжают атаковать Запорожье.

Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах,

– заявил чиновник.

Анатолий Куртев написал, что в результате прилетов по области в ночь на 10 февраля в разных районах Запорожья:

повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры;

на объектах зафиксировано повреждение крыш, окон, складских помещений, фасадов, заборов;

на местах некоторых прилетов возникли пожары.

Что известно об атаке на Запорожье