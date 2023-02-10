Оккупанты продолжают атаковать Запорожье: есть новые прилеты
10 февраля 2023, 11:14Читати новину українською
В Запорожье снова раздались взрывы. По данным местных властей, враг продолжает атаковать регион.
Предварительно оккупанты устроили самую массированную атаку на Запорожье за всю войну. В области зафиксировали 17 прилетов только за один час.
Важно Россия совершает 14 массированную атаку: Укрэнерго заявило о попадании в высоковольтную инфраструктуру
Что известно об атаке на Запорожье
Секретарь Запорожского городского совета рассказал, что российские захватчики по состоянию на 10:47 10 февраля продолжают атаковать Запорожье.
Зафиксировано два прилета. Находитесь в безопасных местах,
– заявил чиновник.
Анатолий Куртев написал, что в результате прилетов по области в ночь на 10 февраля в разных районах Запорожья:
- повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры;
- на объектах зафиксировано повреждение крыш, окон, складских помещений, фасадов, заборов;
- на местах некоторых прилетов возникли пожары.
Что известно об атаке на Запорожье
- В ночь на 10 февраля российские военные массированно атаковали Запорожье. Всего за час в городе зафиксировали 17 прилетов.
- Анатолий Куртев заявил, что от взрывной волны вылетели окна в одном из многоэтажных домов, а также в помещении учебного заведения и объекте культурного назначения.
- К сожалению, часть Запорожья остается без света, иногда есть и проблемы с подачей отопления. Более того, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры с 8 часов 10 февраля в городе действуют почасовые стабилизационные отключения света.