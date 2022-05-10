Оккупанты продолжают авиабомбардировки "Азовстали": как выглядят последствия штурма

Российские военные не прекращают обстреливать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Оккупанты обстреливают металлургический комбинат, подняв в небо авиацию.

На "Азовстали" более 100 гражданских

Петр Андрющенко, заместитель мэра Мариуполя, в социальных сетях сообщил, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по "Азовстали".

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Он опубликовал видео с завода, где из-за российских обстрелов над "Азовсталью" в небе поднялся столб дыма. Россиян не останавливает даже то, что в укрытии на заводе прячутся гражданские.

Заместитель Вадима Бойченко сообщил, что на "Азовстали" находятся более 100 мирных людей.

Мариуполь. "Азовсталь" прямо сейчас. Авиабомбардировка. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долгу у защитников Мариуполя,

– написал Андрющенко.

Видео с завода "Азовсталь", который обстреливают россияне

Впоследствии Андрющенко опубликовал видео последствия обстрела "Азовстали" из Приморского района. Он подчеркнул, что расстояние до точки авиаударов около 12 километров.

Видео последствий штурма "Азовстали" из Приморского района

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