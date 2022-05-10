Оккупанты продолжают авиабомбардировки "Азовстали": как выглядят последствия штурма
Источник:Петр Андрющенко
Российские военные не прекращают обстреливать завод "Азовсталь" в Мариуполе. Оккупанты обстреливают металлургический комбинат, подняв в небо авиацию.
На "Азовстали" более 100 гражданских
Петр Андрющенко, заместитель мэра Мариуполя, в социальных сетях сообщил, что вооруженные силы России продолжают наносить удары по "Азовстали".
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Он опубликовал видео с завода, где из-за российских обстрелов над "Азовсталью" в небе поднялся столб дыма. Россиян не останавливает даже то, что в укрытии на заводе прячутся гражданские.
Заместитель Вадима Бойченко сообщил, что на "Азовстали" находятся более 100 мирных людей.
Мариуполь. "Азовсталь" прямо сейчас. Авиабомбардировка. Более 100 гражданских. Защитники Мариуполя. Мы все в безвозмездном долгу у защитников Мариуполя,
– написал Андрющенко.
Видео с завода "Азовсталь", который обстреливают россияне
Впоследствии Андрющенко опубликовал видео последствия обстрела "Азовстали" из Приморского района. Он подчеркнул, что расстояние до точки авиаударов около 12 километров.
Видео последствий штурма "Азовстали" из Приморского района
Какая ситуация на "Азовстали": последние новости
- Генштаб Вооруженных Сил Украины вечером 9 мая сообщил, что оккупационные войска России, несмотря на "режим тишины", возобновили штурм и обстрел "Азовстали".
- Сообщалось, что в течение 9 мая вооруженные силы России беспощадно били по заводу в Мариуполе. Оккупанты совершили 34 вылета. Восемь раз в небо поднимались стратегические бомбардировщики оккупантов.
- Утром 10 мая украинские защитники Мариуполя сообщили, что потеряли связь с полевым госпиталем. В результате ночных обстрелов на "Азовстали" ранены.
- Позже защитники Мариуполя заявили, что смогли выйти на связь с полевым госпиталем. Заместитель командира полка защитников Мариуполя капитан Святослав Паламар сообщил о большом количестве раненых.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук информировала, что на "Азовстале" сотни раненых украинских воинов.
- Украинские защитники призывают провести процедуру extraction. В противном случае, как заявили защитники Мариуполя на "Азовстали", они погибнут.
- Россия более двух месяцев блокировала эвакуацию гражданских из "Азовстали". В начале мая часть людей выехала из "Азовстали". В ООН сообщалось, что удалось вывезти 500 жителей Мариуполя.
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