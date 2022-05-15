Оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях на Донбассе: терпят большие потери

Российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных на Донбассе. Вооруженные Силы активно обороняются.

По данным Генерального штаба ВСУ, российские оккупанты терпят значительные потери при попытках прорвать оборону украинских войск на Донбассе.

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Вражеские атаки продолжаются

На Славянском направлении оккупанты обстреливали позиции ВСУ. Они попытались прорвать оборону украинских военных, но ничего не вышло. Враг потерял много живой силы и техники.

Сейчас группировка захватчиков пытается восполнить потери и доукомплектовать технику, чтобы восстановить наступление в направлении Славянска и Барвенкового.

В Луганской области оккупанты также продолжают атаковать позиции украинских войск. Идет наступление на нескольких направлениях: Авдеевском, Кураховском, Лиманском и Северодонецком. Россияне терпят серьезные потери, но продолжают наступать. Вооруженные Силы Украины отважно отбиваются.

Кроме того, на Лиманском и Бахмутском направлениях захватчики перегруппировывают войска.

В Мариуполе ситуация сложная и неизменная: оккупанты продолжают обстреливать территорию завода "Азовсталь", где находятся украинские военные.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы, – говорится в сообщении от Генерального штаба.

Украинские военные отбивают атаки врага в зоне ООС

В течение 14 мая подразделения Вооруженных Сил Украины отразили 12 атак в зоне Операции объединенных сил. Еще в шести местах продолжались ожесточенные бои по состоянию на вечер. Россияне используют по всей линии разграничения практически все вооружение, которое имеют : авиацию, ствольную артиллерию крупных калибров, минометы, реактивные системы залпового огня, танки и т.д.

Потери у врага значительны, однако из-за активных сражений их сложно точно подсчитать. Известно, что 14 мая в зоне ООС украинские военные уничтожили 6 вражеских беспилотников "Орлан-10", элитный БПЛА "Элерон", 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей.

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