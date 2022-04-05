Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область: в Чугуеве – 2 погибших

Российские наемники продолжают обстреливать мирное население в Харьковской области. В результате атак в Чугуеве погибли два человека.

В Офисе Президента отметили, что оккупанты продолжают вести огонь по Харькову. Так, по состоянию на утро 5 апреля, российские наемники беспорядочно обстреляли жилые районы города, передает 24 канал.

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От вражеских ударов погибли двое жителей Чугуева

Не прекращали обстрелы оккупанты также и по области. Они вели огонь по Дергачи, Барвинковому и Чугуеве. В последнем от вражеской атаки погибли два человека. Что касается Изюмского направления, то там сейчас ведутся бои.

Также известно, что в Барвинковом и Лозовой проводят эвакуацию мирного населения.

Ранее глава Харьковской ОВА отметил, что россияне никак не могут подступиться к Харькову. Известно, что в некоторых направлениях нашим военным удалось оттеснить оккупанта от города.

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