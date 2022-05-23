Оккупанты продолжают обстреливать Николаев: известно об 11 раненых

Российские оккупанты продолжают беспощадно атаковать Николаевщину, в частности, вчера захватчики обстреляли и сам город.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева, передает 24 канал.

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За сутки – 11 пострадавших

Во время обстрелов Николаевской области в течение суток 22 мая ранения получили 11 человек. К счастью, пострадавших среди детей нет. Все раненые уже находятся в медицинских учреждениях и получают необходимую медицинскую помощь.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев,

– добавила Замазеева.

По ее словам, по состоянию на утро 22 мая в больницах Николаевской области находится более 160 гражданских граждан, пострадавших от атак российских оккупантов.

Напомним, что ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщал, что всего в период с 24 февраля по 17 мая от рук России в Николаеве уже погибли 96 человек, еще около 480 человек были ранены. Известно, что эти цифры относятся именно к гражданским гражданам, которые никак не связаны с военной сферой.

Кафиры применяют кассетные боеприпасы

Вчера вечером, 22 мая, в Николаеве не включились сигналы воздушной тревоги, в то же время в городе в 21:44 жители слышали взрывы . Сенкевич сообщил, что кафиры снова обстреливают область запрещенными кассетными боеприпасами, также он призвал людей оставаться в укрытиях и не подходить к окнам.

Также известно, что большинство получающих ранения это жертвы обстрелов именно запрещенными кассетными снарядами. По словам Сенкевича, 99% бомбардировок Николаева осуществлялись с помощью запрещенных боеприпасов, а российские кафиры используют РСЗО "Смерч" и "Ураган".

В области не успевают включать сирены тревоги

Вчерашний случай – не единственный, когда во время взрывов в области не было включено уведомление воздушной тревоги.

Причина в том, что враг атакует Николаевщину из временно оккупированного селения в Херсонской области. Снаряды летят из села Зеленовка в Николаев всего 3 минуты . Поэтому часто даже не успевают включить сирены, прежде чем прогремят взрывы.

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