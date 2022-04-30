Оккупанты продолжают стрелять по Николаевщине: только за сутки 5 раненых

За минувшие сутки, 29 апреля, в Николаевской области в результате российской агрессии ранения получили 5 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет.

Все раненые были доставлены в местные медицинские учреждения. Пострадавшие получают необходимую помощь.

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Сколько человек в николаевских больницах

По состоянию на утро 30 апреля в николаевских больницах находятся 118 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

Врачи пытаются оперативно оказывать помощь каждому, кто в этом нуждается.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев,

– написала Анна Замазаева.

Ситуация Николаева: город готовится к осаде

Мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что власть ждет нового штурма города и готовится к осаде. Пока видно, что враг опрокидывает через Крым оружие и военные ресурсы, которые накапливает в Херсонской области.

Скажу коротко: мы готовимся к полномасштабному вторжению,

– сказал Сенкевич 26 апреля.

Тем временем оккупанты продолжают гатить по городу:

В частности, 28 апреля Николаев обстреляли "Смерчами". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и двор учебного заведения.

Тогда же ракетный двигатель попал в жилой дом. В то время в доме находились 8 человек . К счастью, никто не пострадал.

В тот же день россияне обстреляли строительный комбинат.

В минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 13 человек.

Из-за постоянных обстрелов и разрушенной инфраструктуры в городе отсутствует водоснабжение. Воду людям доставляют цистернами из других регионов.

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