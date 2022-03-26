Оккупанты продолжают угонять гражданские и медицинские автомобили на Сумщине
Источник:телеграм-канал Дмитрий Живицкий
Российские оккупанты продолжают угонять гражданские машины мирных жителей и медицинские автомобили служб скорой помощи.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Список украденных автомобилей с номерными знаками глава ОВА опубликовал в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что вчера российские военные похитили белый Renault Duster с надписью медицинская служба Боромлянской общины. Номерные знаки были сняты и оставлены на месте.
Список угнанных автомобилей
Автомобили, похищенные орками за прошедшие сутки в Сумской области:
- "ВАЗ-2106", ВМ2106
- "Нива-2113" белого цвета, ВМ 3767 АА
Ранее угнаны машины, о которых стало известно сегодня:
- "ВАЗ-1118" (Lada Kalina) серого цвета (восторженные неизвестными);
- "ВАЗ-2105", зеленого цвета, ВМ 6126 АТ
Если у вас пропал или был угнан российскими военными автомобиль – срочно сообщите на 102. Укажите марку, цвет автомобиля и его государственный номер. Пока важно контролировать, чтобы машины с орками не заезжали в наши населенные пункты по гуманитарным коридорам или любыми другими путями,
– отмечал ранее Дмитрий Живицкий.
Напомним, что ранее Живицкий рассказал о вероятности применения химического оружия российскими войсками, отметив, что сейчас нужно быть готовыми ко всему, ведь "оккупанты коварны и совершенно сошли с ума".
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