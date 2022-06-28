Россияне продолжают уничтожать Лисичанск: разрушены насосные станции, мосты, тоннель

Российская армия, которая не прекращает поражать своей жестокостью, продолжает уничтожать Лисичанск в Луганской области. За прошедшие сутки, 27 июня, они целенаправленно обстреляли несколько объектов.

Детали вражеских обстрелов рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Важно ВСУ отразили наступления оккупантов на населенные пункты нескольких областей: где враг был вынужден отойти

Так, от российских действий пострадали:

3 насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске;

разрушены 2 моста,

автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города.

Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами,

– подчеркнул Сергей Гайдай.

Также много повреждений получили многоэтажки и частные усадьбы. Отдельные районы города оккупанты обстреляли по несколько раз. По возможности дома обследуются на наличие жертв.

Из-за обстрела оккупантов погибли 8 человек

Российские оккупанты 27 июня обстреляли мирных жителей Лисичанска, которые набирали воду. К сожалению, жертвами захватчиков стали 8 человек. Оккупанты ударили по людям из РСЗО "Ураган".

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе из РСЗО "Ураган",

– заявил Гайдай.

Жертвами обстрелов стали 8 человек. Среди погибших – парень 2007 года рождения. По словам главы Луганской ОВА, 21 человек был доставлен в больницу. В Лисичанске после получения медицинской помощи осталось 5 человек. Кроме того, 16 пострадавших эвакуировали в больницы, расположенные в других регионах.

Где оккупанты достигли частичного успеха

Российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Востоке Украины. Враг бросает на штурм большие силы и мечтает о воплощении хотя бы тактических задач. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что по состоянию на 27 июня российские оккупанты и дальше пытаются продвинуться к административным границам Донецкой и Луганской областей, а также удержать занятые рубежи на Юге.

Как сообщили в Генеральном штабе, враг возлагает большие надежды на оцепление сил наших героев вблизи города Лисичанска. Оккупанты пытаются блокировать город с юга и юго-запада, также они активно пополняют свои потери, количество оружия и военной техники.

Также россияне пытаются закрепиться на территории Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Кроме того, оккупантам удалось добиться частичного успеха на направлении Роты – Вершина, враг хочет закрепиться на перекрестке автотрассы Е-40.

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