оккупанты ищут партизан: в Херсонской ОВА рассказали детали о "зачистке" в Скадовске

Из-за массовых покушений на гауляйтеров и коллаборантов в Херсонской области оккупанты начали так называемую "зачистку". В частности известно, что в Скадовске российские захватчики уже начали искать партизан.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель главы Херсонской ОВ Юрий Соболевский. Он накануне об этом предупреждал и просил жителей Скадовска соблюдать осторожность.

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По его словам, оккупанты работают системно по всей области.

Они действительно ужесточили фильтрационные мероприятия в Скадовске и отрабатывают "зачистки". Они там ищут партизан, оружие и т.д.,

– отметил Соболевский.

Он подчеркнул, что сегодня в их планах – проверка кооперативов. В частности, оккупанты:

взламывают почти каждый гараж, независимо от того, есть ли владелец,

проверяют авто, документы на него,

проверяют, находится ли автомобиль в их розыске,

ищут в гараже оружие.

"Кроме того, они увеличивают количество блокпостов. И это уже становится опасным для украинцев, ведь это не просто проверка документов, это уже может быть тщательная проверка телефонов и восстановление удаленных данных оттуда", – ответил заместитель главы Херсонской ОВА.

Он попросил жителей Скадовска не выходить из дома, если нет необходимости.

В то же время в Херсонской области наши военные работают там очень круто, они взяли под огневой контроль всю логистику и мосты. И все обеспечение, которое нарастили оккупанты, зависит от того, что им позволяют делать ВСУ,

– заявил Соболевский.

Он добавил, что оккупанты несут на этом направлении большие потери, из-за чего они были вынуждены открыть дополнительный госпиталь в Бериславе и завезти своих врачей, потому что нашим они не доверяют.

Соболевский рассказал, что оккупанты начали "зачистки" в Скадовске: видео



Кстати, недавно наши военные успешно уничтожили склад с боеприпасами. Причем взрывы были настолько мощными, что их слышали в 10 километрах.

Кроме того, ранее заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский отмечал, что сами россияне уже начали избавляться от коллаборантов.