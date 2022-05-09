Оккупанты пустили по Одесской области 3 ракеты "Кинжал": повреждены 5 зданий, есть раненые

Об этом сообщили в Одесском горсовете со ссылкой на оперативное командование "Юг".

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Враг обстрелял Одесскую область

По Одесской области оккупанты нанесли очередной ракетный удар.

3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий,

– заявили в горсовете.

Вспыхнувший на месте попадания пожар успешно ликвидировали. Пока известно, что 2 человека пострадали. Их доставили в больницу.

"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции", – говорится в сообщении.

"Кинжал" – гиперзвуковая ракета с ядерным или обычным боезарядом. Миг-31 способен нести одну такую ​​ракету и поражать цели на расстоянии 2 тысяч километров. На самолетах Ту-22М3 можно установить 4 ракеты "Кинжал", дальность полета в этом случае превысит 3 тысячи километров.

Заметим, что оккупанты с начала мая начали активнее атаковать Одессу ракетами. Взрывы в городе и области фиксируют почти каждый день. К примеру, в 19.40 также была информация о взрывах. Случилось это как раз во время воздушной тревоги.

Глава Европейского Совета попал под обстрел в Одессе

Глава Европейского Совета Шарль Мишель 9 мая прибыл в Одессу, чтобы отпраздновать День Европы. Однако в это время россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по городу.

Как следствие – Шарль Мишель вместе с украинским премьером Денисом Шмыгалем были вынуждены прятаться в укрытии из-за воздушной тревоги. Шмыгаль подчеркнул, что бомбардировки Одессы проходят фактически каждый день. Сегодняшний день не стал исключением.

Денис Шмыгаль вспомнил, как 23 апреля российские оккупанты ракетой попали в жилой дом, в результате чего погиб 3-месячный ребенок, его мама и бабушка. Шарль Мишель вместе с главой правительства посетили этот дом. Глава правительства подчеркнул, что мы должны остановить агрессию и привлечь Россию к ответственности за все военные преступления.

Интересно – глава Европейского Совета приехал в Одессу: смотрите видео