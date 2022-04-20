Оккупанты пытаются наступать и продвигаться в направлении Запорожья, но терпят потери

Вражеские войска пытаются наступать и продвигаться в направлении Запорожья. Однако оккупанты терпят потери и сосредотачивают усилия на том, чтобы удержать уже занятые ими позиции.

Вместе с тем, враг продолжает накапливать военную технику, в частности, в Мелитополе. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев на своей официальной странице в телеграмме.

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Ситуация в Запорожской области на 20 апреля

Куртев рассказал, что вчера, 19 апреля, мелитопольцы видели, как несколько колонн техники оккупантов передвигались по улицам их города в направлении Запорожья. Мирными жителями были замечены в большинстве своем тентованные грузовики с живой силой, бензовозы и танки врага.

При этом ВСУ активно уничтожают технику оккупантов в Запорожской области. Недавно наши защитники ликвидировали вблизи города Токмак вражеский радар. Кроме того, по информации украинской разведки, в Пологовском районе начались бунты среди российских солдат – они отказываются воевать, потому что не получают обещанного финансового вознаграждения.

А вот жители Васильевского района рассказывают, что оккупанты кое-где специально "отстреливают" боеприпасы и складывают оружие, таким образом протестуя против убийств мирного населения. Однако за это их жестоко наказывают кадыровцы.

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Что касается областного центра, то непосредственно в Запорожье идет подготовка к обороне и осуществляется усиленная охрана общественного порядка. Во время комендантского часа задержаны и доставлены подразделения полиции 20 граждан – из них 18 мужчин и 2 женщины. Всех задержанных проверила СБУ.

Кроме того, правоохранителями был задержан запорожец, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Транспортное средство у мужчины изъято.

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