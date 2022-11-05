Оккупанты пытаются прорвать линию обороны вблизи Белогоровки: наши воины отбили все атаки
Источник:Луганская ОВА
В Луганской области войско Путина пыталось прорвать линию обороны Украины. Однако, снова неудачно, потому что наши воины умело отразили атаки врага.
Так, украинские защитники 4 ноября отразили российские атаки возле Белогоровки. Об этом сообщили в Луганской ОВА.
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Украинские воины отбили атаки врага в Луганской области
Оккупационное войско пыталось прорвать нашу линию обороны в районе Белогоровки. Однако уже традиционно потерпело неудачу.
Отметим, что в общей сложности захватчики 7 раз пытались штурмовать позиции украинских бойцов. В частности, нанесли 29 артиллерийских и минометных обстрелов.
Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны 4 ноября атаковали врага.
- поразили 2 пункта управления врага,
- 7 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники,
- склад боеприпасов,
- 4 других важных военных объекта оккупантов.
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Где расположена Белогоровка: смотрите карту
Оккупанты продолжают обворовывать мирное население
По данным Луганской ОВА, коллаборантов и боевиков расселяют по пустующим домам в селах и городах. Более того, оккупационные власти знают, у кого жилье было лучше обустроено, и помогают предателям выбрать хороший вариант.
К примеру, в Рубежном так званый мэр иногда лично привозит гостей в пустой дом. Недавно пожилая женщина решила вернуться в родной город, но оказалось, что ее жилье занято. Выселить незваных гостей она не смогла.
Случаи морадоерства участились даже в Луганске.Обратите внимание! Минстрой России абсурдно заявил, что подготовка к отопительному сезону в так называемой "ЛНР" выполнена на вымышленных 99,6%. Правда, отметили, эти показатели не учитывают Северодонецк. На самом деле, по словам Сергея Гайдая, жителей Луганской области ждет очень сложная зима.
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Российские захватчики пытаются уничтожить деоккупированные ВСУ села
4 ноября враг снова обстрелял населённые пункты Луганщины. В частности, из разного вооружения оккупанты били в сторону Новоегоровки, Макеевки, Белогоровки, Невского на Купянском и Лиманском направлениях, а также в сторону Стельмаховки на Слобожанском направлении.
К слову, эти населенные пункты в октябре деоккупировали украинские защитники.
Кратко об успехах украинских воинов на фронте: последние данные
- Кроме Белогоровки, 4 ноября наши защитники отразили еще 13 атак российских захватчиков. В частности, в районах населенных пунктов: Спорное, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Клищиевка, Озаряновка, Майорск, Каменка, Первомайское, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка – Донецкой области.
- Также в районе Нововасиловки Николаевской области наши воины уничтожили 6 топливозаправщиков захватчиков.
- Кстати, наши защитники уже уничтожили более 75 тысяч оккупантов. Из них 600 захватчиков "задвухсотили" 4 ноября.
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