Оккупанты пытаются прорвать оборону Мариуполя: без успеха

Пророссийские боевики продолжают наступательную операцию в Украине. Они пытаются прорвать оборону Мариуполя.

Такие же попытки предпринимают и на Волновахском направлении. Однако успехов нет.

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Оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону

Кроме того, оккупанты перемещают БТГр 150-й мотострелковой дивизии, чтобы вести наступательные действия в направлении на Северодонецк.

"Попытки прорвать оборону на Волновахском направлении. Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет", – говорится в сообщении.

Какая ситуация в Мариуполе

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что враг намерен сконцентрировать свои усилия на Мариуполе, ведь не может взять Киев и Харьков.

Оккупанты продолжают обстреливать город. Населённый пункт все еще остается без газа, воды и света. Возможности доставить в Мариуполь гуманитарный груз пока нет.

Часть текста публикации в фейсбуке:

На Донецком направлении противник силами до 7 БТГр 1, 2 АК и 150 мотострелковой дивизии 8 общевойсковой армии продолжает наступательные действия по направлениям на Днепр и Запорожье с целью выхода на административные границы Донецкой области.

Для ведения наступательных действий в направлении Северодонецка осуществляется перемещение БТГр 150-й мотострелковой дивизии. Попытки прорвать оборону на Волновахском направлении. Пытается прорвать оборону Мариуполя, но успеха нет.

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