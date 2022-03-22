Оккупанты пытаются стереть с лица земли Марьинку в Донецкой области

Оккупанты продолжают беспощадно бомбить города в Донецкой области. В частности, Марьинку они хотят сравнить с землей.

За Марьинку уже неделю идут ожесточенные бои. Орки безжалостно разрушают дома мирных жителей, ведь это единственное, на что они способны.

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Враг неустанно стреляет из артиллерии всех калибров, применяет авиацию и пытается прорвать оборону украинских войск с помощью танковых подразделений,

– пишут в ООС.

Вражеские войска обстреливают дома престарелых, больницы, жилье. В ООС делают все возможное, чтобы поддержать местных: развозят воду и продукты. ВСУ в это время крепко держат оборону.

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