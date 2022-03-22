За Мар'їнку вже тиждень точаться запеклі бої. Орки безжально руйнують домівки мирних жителів, адже це – єдине, на що вони здатні.

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Ворог невпинно гатить з артилерії усіх калібрів, застосовує авіацію та намагається прорвати оборону українських військ за допомогою танкових підрозділів,

– пишуть в ООС.

Ворожі війська обстрілюють будинки для людей похилого віку, лікарні, житла. В ООС роблять все можливе, щоб підтримати місцевих: розвозять воду та продукти. ЗСУ тим часом міцно тримають оборону.

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