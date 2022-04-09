Оккупанты пытаются взять под контроль Рубежное, Попасную и Новобахмутовку
Источник:Генштаб ВСУ
Российские военные осуществляют штурмовые действия на Донецком направлении. В планах врага взять под контроль Рубежное и Попасную на Луганщине и Новобахмутовку в Донецкой области.
Враг наносит авиационные удары
В Генштабе ВСУ заявили, что враг сосредоточил основные усилия на том, чтобы взять под контроль Рубежное, Попасное и Новобахмутовку.
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На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия оккупантов сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и Новобахмутовка,
– говорится в сообщении.
Сообщается, что российские захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая.
В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются возобновить наступление в районах Новотошковского, Степного и Марьинки.
"Вместе с тем, захватчики продолжают наносить авиационные удары по населенным пунктам Угледар и Новоселовка Вторая. Пытаются возобновить наступление в районах Новотошкивского, Степного и Марьинки", – говорится в сообщении.
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