Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка
29 мая 2022 , 19:00Читати новину українською
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Россияне активно продолжают штурмовать Северодонецк в надежде взять город под свой контроль. Благодаря героизму наших защитников и защитниц врагу не удается реализовать свои планы.
Российские оккупанты бросают большие силы на то, чтобы взять под свой контроль всю территорию Луганской области. Города рашистам не нужны – они готовы сравнять их с землей, чтобы выполнить свою задачу.
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Битва за Северодонецк