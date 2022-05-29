Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка

Россияне активно продолжают штурмовать Северодонецк в надежде взять город под свой контроль. Благодаря героизму наших защитников и защитниц врагу не удается реализовать свои планы.

Российские оккупанты бросают большие силы на то, чтобы взять под свой контроль всю территорию Луганской области. Города рашистам не нужны – они готовы сравнять их с землей, чтобы выполнить свою задачу.

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Битва за Северодонецк