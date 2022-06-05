Оккупанты пытались атаковать на Юге, результат – обезврежены 6 БТР, танк и 2 дрона-рыски

Российские оккупанты продолжают вести боевые действия на южном направлении, в том числе на ранее занятых рубежах. С целью огневого и психологического давления были нанесены удары вертолетами Ка-52 по позициям украинских военных.

Впоследствии, при поддержке БТРов и танков, россияне попытались восстановить свои утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового в Херсонской области. Однако, как отмечают в ОК "Юг", атака врага стала роковой для 87 кафиров.

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Потери врага на Юге Украины: данные за 5 июня

Только за сутки, украинские защитники ликвидировали 6 вражеских бронетранспортеров и 1 танк Т-72.

Не имея шанса на успех, враг вернулся на выходные невыгодные позиции.

– добавляют в строительстве.

Поняв, что попытки провести наступление – провальные, кафиры решили усилить воздушную разведку. Вдоль линии столкновения армия противника запустила 9 дронов-рысок. Один беспилотник "Орлан-10" уничтожили, остальные успели отступить к базам вылета. Еще один БПЛА типа "Форпост" был сбит при попытке разведать черноморское побережье Одесщины.

"Кроме этого нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 130 огневых задач. Авиацией дважды нанесены удары по опорному пункту и скоплению сил врага", – написали в ведомстве.

В общей сложности подтвержденные потери противника составляют 87 человек и около 40 единиц вражеской техники , среди которых:

4 танка,

4 гаубицы "Мста-Б" и 7 чуть меньшим калибром,

2 реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град",

9 единиц автомобильной техники, причем 2 из них загружены боекомплектом.

Дополнительно наши защитники уничтожили еще 2 вражеских полевых склада боеприпасов.

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Ситуация на Юге страны: коротко

На Южнобужском направлении оккупанты ожидают наступательные действия ВСУ. Чтобы воспрепятствовать контрнаступлению они заменяли побережье реки Ингулец .

На Николаевском направлении враг развернул две реактивные и две батареи ствольной артиллерии.

Днем 4 июня кафиры пытались разведать ситуацию в Николаевской области с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и одного квадрокоптера. Оба вражеских БПЛА успешно уничтожены нашими защитниками.

Российские кафиры беспощадно стряпают по Николаевщине. Они бьют не только по позициям наших защитников и защитниц, но и гражданскому населению. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, кафиры начали значительно чаще обстреливать город из артиллерии . Российские захватчики обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра.

Между тем, по состоянию на утро 5 июня в акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся 5 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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