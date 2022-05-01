Оккупанты пытались атаковать под Харьковом и Донбасс – ВСУ дали достойный отпор
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают полномасштабное наступление в Восточной операционной зоне. Однако украинские военные профессионально обороняются и дают достойный отпор врагу.
Соответствующую информацию по состоянию на 1 мая обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
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Попытки наступления под Харьковом
Следовательно, на Слобожанском направлении захватчики обстреливали позиции ВСУ с минометов в районах населенных пунктов Уды и Прудянка. Также россияне понесли потери в районе Старого Салтива.
На Изюмском направлении противник пытался вести наступательные действия, успеха не имел, понес потери в живой силе и технике,
– указывают наши воины.
ВСУ уничтожают врага на Донбассе
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытались установить полный контроль над населенными пунктами Рубежное и Попасная. Украинские военные нанесли врагу значительные потери.
Кроме этого, захватчики безуспешно совершали штурмовые действия в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка. В то же время, противник был разбит в районе населенных пунктов Времовка и Зеленое Поле.Обратите внимание! В настоящее время ВСУ ожидают от стран-партнеров доставку тяжелого вооружения, в том числе гаубицы калибра 155 миллиметров, танки и самолеты. Это поможет уйти в контрнаступление и выиграть войну.
Потери России в войне с Украиной
С начала полномасштабной войны, которую Россия развязала против украинского государства 24 февраля, государство-террорист понесло колоссальные потери, а именно:
- личного состава – около 23 500;
- танков – 1026 единиц;
- боевых бронированных машин – 2 471 единица;
- артиллерийских систем – 451 единица;
- РСЗО – 151 единица;
- средств ПВО – 80 единиц;
- самолетов – 192 единицы;
- вертолетов – 155 единиц;
- автомобильной техники и цистерн с горючим – 1796 единиц;
- кораблей/катеров – 8 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 245 единиц;
- специальной техники – 32 единицы;
- крылатых ракет – 84 единицы.
К слову, за прошедшие сутки на Донетчине и Луганщине наши воины отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 танков, 1 артиллерийскую систему, 24 боевых бронированных машин, 1 спецмашину и 5 автомобилей.