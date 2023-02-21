Группа оккупантов пыталась подобраться к позициям 30 ОМБр: россиянам пришлось бежать кто куда

Российские оккупанты пытались подобраться к позициям украинских бойцов 30 отдельной механизированной бригады. Однако наши защитники дали им достойный отпор.

Штурмовая группа врага пыталась подобраться, но потерпела поражение. Однако сбежать россиянам не удалось. Эксклюзивные кадры 24 Каналу предоставили бойцы 30 ОМБр.

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Захватчики разбегались кто куда

У аэроразведки княжеской бригады есть глаза повсюду – она вовремя обнаружила врага и скорректировала огонь артиллерии. Дальше был мощный обстрел, после которого напуганные незваные гости убегали и ползли в разные стороны. Потери врага увеличились, поскольку часть из россиян стали "двухсотыми".

Их дальнейшую судьбу решили "свои же". По традиции оккупанты бросили своих в траншеи.

Смотрите видео, как арта догнала оккупантов:

Потери врага – безумные

Россияне терпят огромные потери на войне в Украине. По состоянию на 21 февраля, украинские защитники ликвидировали 144 440 российских военных. Только за прошедшие сутки на "концерт Кобзона" отправили 760 захватчиков.

Кроме того, ВСУ уничтожили тысячи единиц техники врага. В частности, "минуснули" 3 326 танков, 6 562 боевых бронированных машин, 2 338 артиллерийских систем, 471 РСЗО.

Однако это приблизительные цифры потерь врага, поскольку идут бои. К примеру, госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что потери оккупантов достигли 200 тысяч живой силы. Речь идет об убитых и раненых захватчиках.