Оккупанты радуются "независимости" и продолжают обстрелы: Украина спасает жителей Красногоровки

В результате коварных обстрелов оккупантов жители Красногоровки остались без электроснабжения. Украина спасает гражданское население, развернув пункты помощи.

Как рассказали спасатели ГСЧС, благодаря пунктам помощи, у жителей Красногоровки есть возможность хотя бы согреться.

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Сейчас электропитание этому пункту предоставляет дизельная электростанция службы спасения.

Благодаря развернутому пункту оказания помощи, жители Красногоровки, которые оказались в затруднительной ситуации, имеют возможность зарядить телефон, согреться, выпить горячие напитки,

– рассказали в ГСЧС.

С начала функционирования пункта оказания помощи обратилось 123 человека. От Главного управления ГСЧС привлекли 2 человека личного состава и 1 единица техники.

Украина спасает жителей Красногоровки: смотрите видео

Ситуация на Донбассе: главное

Ситуация на Донбассе значительно обострилась с 17 февраля. Тогда зафиксировали сразу 60 обстрелов со стороны российских боевиков за сутки. Уже 18 февраля обстрелов было 66, в 19 – 134. Минувшие сутки тоже не были спокойными. Враг бил по нашим позициям 80 раз.

По информации пресс-службы ООС, оккупанты 6 раз обстреляли Красногоровку из:

артиллерии калибра 152 миллиметра и 122 миллиметра,

минометов калибра 120 миллиметра.

В штабе ООС добавили, что Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага.