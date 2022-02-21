Як розповіли рятувальники ДСНС, завдяки пунктам допомоги, мешканці Красногорівки мають можливість бодай зігрітися.

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Наразі електроживлення цьому пункту надає дизельна електростанція служби порятунку.

Завдяки розгорнутому пункту надання допомоги, мешканці Красногорівки, які опинились у скрутній ситуації, мають можливість зарядити телефон, зігрітися, випити гарячі напої,

– розповіли у ДСНС.

З початку функціонування, до пункту надання допомоги звернулось 123 особи. Від Головного управління ДСНС залучили 2 людини особового складу та 1 одиниця техніки.

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Ситуація на Донбасі: головне

Ситуація на Донбасі значно загострилася з 17 лютого. Тоді зафіксували одразу 60 обстрілів з боку російських бойовиків за добу. Вже 18 лютого обстрілів було 66, в 19 – 134. Минула доба теж не була спокійною. Ворог гатив по наших позиціях 80 разів.

За інформацією пресслужби ООС, окупанти 6 разів обстріляли Красногорівку з:

артилерії калібру 152 міліметри та 122 міліметри,

мінометів калібру 120 міліметри.

Зверніть увагу! У штабі ООС додали, що Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.