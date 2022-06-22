Оккупанты расчищают порт в Бердянске, в Мелитополь прибыл поезд для перевозки зерна

Для того чтобы вывести украденное украинское зерно, оккупанты расчищают порт в Бердянске. Кроме того, в Мелитополь прибыл поезд для вывоза награбленного зерна.

В общем, на указанном направлении ситуация контролируемая и существенных изменений не произошло. Об этом сообщают в Запорожской областной военной администрации 22 июня.

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Российские оккупанты непрерывно воруют украинское зерно

Для вывоза зерна, цинично награбленного из украинских запасов, оккупанты производят расчистку акватории Бердянского торгового порта. Вместе с тем во временно оккупированном Мелитополе отмечено прибытие железнодорожного поезда для перевозки зерна,

– говорится в сообщении.

Известно, что поезд в Мелитополе уже загружается, чтобы вывезти награбленное украинское зерно в Россию.

Ситуация на Запорожье

Российские захватчики продолжают позиционно обороняться и готовят временно оккупированные населенные пункты к круговой обороне. Для этого захватчики создают опорные пункты на основных дорожных направлениях.

За прошедшие сутки 21 июня враг произвел 42 обстрела позиций украинских защитников из ствольной и реактивной артиллерии вдоль всей линии столкновения.

Главное управление Нацполиции в Запорожской области сообщает, что за прошедшие сутки захватчики обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах Гуляйполя, Орехова, Таврического, Новояковловки.

Эвакуация мирных жителей продолжается. В течение суток удалось вывезти людей, которые жили на временно оккупированной территории. Всего эвакуировано 1 362 человека, из них 349 – дети.

Кстати Западное оружие уже в Запорожской области и существенно улучшило позиции наших войск, – Старух

Военное руководство поощряет российских солдат заниматься мародерством. Часто из-за этого между оккупантами возникают споры по распределению награбленного имущества украинцев. Иногда стычки приводят даже к обостренным конфликтам с использованием огнестрельного оружия.

Кстати, официальную информацию о ситуации в Запорожской области можно узнать на сайте ЗОВА, в телеграм-канале или фейсбуке.

Продолжаем борьбу, уничтожаем врага и приближаем нашу победу. Слава Украине!

– отмечают в ОВА.

Обратите внимание – оперативная информация от Генштаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на утро 22 июня: смотрите видео