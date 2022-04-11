Оккупанты распространяют фейк, что Украина "устроит акцию уничтожения мирных жителей" на ОРДЛО
11 апреля 2022 , 14:10Читати новину українською
Источник:Центр противодействия дезинформации
Российские пропагандисты распространяют фейк, что Украина якобы организует акцию уничтожения мирных жителей на ОРДЛО. Она будто бы будет массовой.
Пропагандисты намеренно распространили фейк относительно Украины, чтобы снизить уровень доверия к государству на международной арене. Об этом сообщили 11 апреля.
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В кремлевских СМИ говорится, что Украина "устроит акцию с массовым уничтожением мирных жителей в ОРДЛО",
– рассказывают в Центре противодействия дезинформации.
А именно:
- "готовит съемку провокации с обстрелами автомобилей "скорой помощи" в Северодонецком районе";
- "взорвет резервуары с хлором в Попаснянском районе".
Готовит такие акции Украина якобы "при поддержке стран Запада". Однако это просто непутевый фейк.
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