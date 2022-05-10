Оккупанты распространяют фейк о якобы запрете эвакуации гражданского населения в Запорожье

Российские оккупанты снова вбрасывают дезинформацию. Они утверждают, что в Запорожье запретили эвакуацию гражданского населения. Это – ложь.

По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, россияне активно распространяют фейки о запрете эвакуации из Запорожья. Они заявляют, что людей якобы останавливают представители "теробороны и применяют физическое насилие".

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Россияне снова врут

Куртев утверждает, что в Запорожье действительно действовало временное ограничение на выезд из города в направлении Васильевки и Орехова. Однако его ввели только для того, чтобы уберечь людей от россиян, которые могли устроить провокации. Информация о якобы запрете эвакуации из Запорожья – ложная.

Это совершенно не соответствует действительности. Да, в эти дни действовало временное ограничение на выезд из Запорожья в направлении Васильевки и Орехова. Но такое решение было принято исключительно для того, чтобы не подвергать людей опасности на тех территориях, где рашисты могут устраивать провокации. Вот и все. И никто никакого насилия ни к кому не применял, – отмечает Анатолий Куртев.

По его словам, именно россияне часто не пропускают жителей, желающих эвакуироваться, на блокпостах. Также Куртей призвал всех тщательно проверять всю информацию и полностью доверять только официальным источникам.

Добавим, по данным Запорожской ОВА, 10 мая будет открыт зеленый коридор для гражданских, желающих выехать на подконтрольную оккупантам территорию. Он будет работать с 10:00 до 15:00 возле Каменского. Если ситуация с безопасностью изменится, то коридор закроют.

Оккупанты ужасно относятся к населению на временно оккупированных территориях

Не секрет, что многие жители временно оккупированных территорий хотят уехать в подконтрольные Украине населенные пункты. Однако российские оккупанты регулярно срывают эвакуацию или же мешают этому процессу. Не всегда удается безопасно уехать.

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в городе много запросов на эвакуацию, однако россияне не дают сделать ее централизованно. Поэтому люди вынуждены уезжать собственным транспортом. Так, оккупанты недавно обстреляли колонну гражданских автомобилей, которая ехала через Орехов в Запорожье. Другая колонна ехала через Васильевку: их несколько дней не пропускают на блокпост.

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