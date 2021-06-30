Оккупанты создали "очередь" на пункте пропуска и распространяют фейки о карантине

Пророссийские боевики искусственно создали очередь на пункте въезда-выезда "Станица Луганская". Они также распространяют фейки о восстановлении Кабинетом Министров карантинных ограничений для тех, кто приезжает с временно оккупированной территории.

Граждане, прибывшие из оккупированной Луганщины, сообщили, что российские наемники распространяют информацию о возобновлении карантина.

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Фейки о карантине от боевиков

Представители оккупантов заявляют, что украинское правительство вернуло обязательную самоизоляцию после пересечения линии разграничения. Однако на самом деле такие требования не действуют.

А пункты пропуска работают ежедневно с 8:00 до 16:00.

Искусственные очереди на КПВВ

Кроме того, до 12:00 оккупанты искусственно сдерживали граждан, которые хотели выехать с временно оккупированной территории и очень медленно осуществляли пропуск со своей стороны.

После возобновления пропуска вблизи КПВВ "Станица Луганская" образовалась очередь на вход на подконтрольную Украине территорию. В ней находились примерно 400 человек. Из-за этого пришлось привлекать дополнительные пограничные наряды.