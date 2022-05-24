Оккупанты расстреляли сотрудника ЗАЭС Сергея Швеца: он в тяжелом состоянии

Российские захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия.

Состояние Петра Котина

Об этом в эфире совместного вещания сообщил глава "Энергоатома" Петр Котин, передает 24 канал. По его словам, об этом стало известно вчера, 23 мая. У него многочисленные ранения, и он находится сейчас в Энергодарской больнице и там борются за его жизнь. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это нереально, - Кошарна объяснила, почему Россия не сможет включить ЗАЭС в свою энергосистему

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что Сергей Швец едва не убит из-за того, что он не стал выполнять преступные приказы захватчиков.

Это все элементы террора, которые создают захватчики на территории Энергодара и Запорожской атомной электростанции. Это очень опасно, потому что страдает обычный персонал, он думает о своей безопасности и безопасности своей семьи вместо того, чтобы думать о корректной работе атомной электростанции. Это все легко можно отнести к ядерному терроризму, совершаемому захватчиками в Энергодаре.

– рассказал Котин.

Террор работников ЗАЭС

По его словам, персоналу станции ничего не остается кроме того, чтобы работать дальше, потому что они понимают, какую ответственность несут и выполняют все свои обязанности, насколько это возможно, под давлением захватчиков и их автоматов.

"И это уже не первые случаи такого издевательства над персоналом ЗАЭС. Захватчики имеют список людей, которые сопротивлялись, когда те входили в Энергодар. Напомню, что это жители города, выходившие с голыми руками на танки и колонны техники, создавали блокпосты", – объяснил глава "Энергоатома".

Он добавил, что теперь этих людей распознают по видеозаписям, находят их, допрашивают и пытают. Часто после этого люди бесследно исчезали или возвращались домой со сломанной психикой. Таких случаев, к сожалению, очень много.

Такие действия армии кафиров России являются преступлениями против человечности и военными преступлениями в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава международного уголовного суда и нарушением Женевской конвенции 1949 года о защите мирного населения во время войны,

– объяснила омбудсменка.

Она обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с просьбой учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека.