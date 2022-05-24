Стан Петра Котіна

Про це в ефірі спільного мовлення повідомив очільник "Енергоатому" Петро Котін, передає 24 канал. За його словами про це стало відомо вчора, 23 травня. В нього численні поранення і він перебуває зараз в Енергодарській лікарні і там борються за його життя. Він у край важкому стані.

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Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова зазначила, що Сергія Швеця ледь не вбили через те, що він не став виконувати злочинні накази загарбників.

Це все елементи терору, який створюють загарбники на території Енергодара і Запорізької атомної електростанції. Це дуже небезпечно, бо страждає звичайний персонал, він думає про свою безпеку і безпеку своєї сім'ї замість того, щоб думати про коректну роботу атомної електростанції. Це все легко можна віднести до ядерного тероризму, який чинять загарбники в Енергодарі,

– розповів Котін.

Терор працівників ЗАЕС

За його словами, персоналу станції нічого не залишається крім того, щоб працювати далі, тому що вони розуміють, яку відповідальність несуть і виконують усі свої обов'язки наскільки це можливо під тиском загарбників та їхніх автоматів.

"І це вже не перші випадки такого знущання з персоналу ЗАЕС. Загарбники мають список людей, які чинили спротив, коли ті входили в Енергодар. Нагадаю, що це мешканці міста, які виходили з голими руками на танки та колони техніки, створювали блокпости", – пояснив очільник "Енергоатому".

Він додав, що тепер зараз цих людей розпізнають за відеозаписами, знаходять їх, допитують та катують. Часто після цього люди безслідно зникали або поверталися додому зі зламаною психікою. Таких випадків, на жаль, дуже багато.

Такі дії армії окупантів Росії є злочинами проти людяності та воєнними злочинами відповідно до статей 7 і 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та порушенням Женевської конвенції 1949 року про захист мирного населення під час війни,

– пояснила омбудсменка.

Вона звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну з проханням врахувати ці факти військових злочинів та порушень прав людини.