Оккупанты рассылают угрозы на телефоны украинских военных, – Генштаб

Российские спецслужбы пытаются запугать украинских военнослужащих. Им рассылают телефонные угрозы.

Военным приходят сообщения с призывами предать присяге, сложить оружие, сдаваться в плен или перейти на сторону врага. Усиливаются угрозы персональным данным. Оккупанты указывают фамилии и имя лица, код налогоплательщика, места регистрации и данные о численности и составе семьи.

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Враг хочет снизить боевой дух ВСУ

Сообщения приходят через SMS, а также через мобильные мессенджеры: "Телеграмм", "Вайбер", "Сигнал" или "Ватсап". В тексте говорится о якобы точном установлении места нахождения военного. Отмечаются, мол, в случае продолжения службы, по местам жительства бойца и его семьи будут нанесены точные ракетные удары.

Такие угрозы направлены на то, чтобы дестабилизировать морально-психологический климат в подразделениях ВСУ, посеять сомнения и снизить боевой дух.

Данные в угрозах устарели

Обычно указанные персональные данные лиц уже устарели. Часто бывает так, что человек давно сменил место регистрации, переехал в другую местность, сменил подразделение, в котором проходил военную службу или прекратил прохождение военной службы вообще.

То есть, угрозы являются обычными манипуляциями. В Генштабе отмечают, что такие действия врага являются одним из видов психологической атаки, не подкрепляемой никакими конкретными действиями. Поэтому призывают верить только проверенной информации.



Пример угрозы кафиров / Фото Генштаба ВСУ

Угрозы Екатерине Прокопенко

Жена одного из командиров защитников Мариуполя Дениса Прокопенко, Екатерина, рассказала, что в нее часто звонят российские хейтеры. Дело в том, что номер девушки был размещен в российских соцсетях. Звонят с угрозами. По словам Екатерины, делают это для еще большего расшатывания нервов.

К слову, накануне Путин пригрозил бить ракетами "туда, куда еще не бил". Все из-за поставок оружия Украине. Секретарь СНБО Алексей Данилов ответил российскому диктатору. Он подчеркнул, что капитуляцию должна подписывать Россия. Однако то, что Путин может своими ракетами повреждать любой наш город – это факт.

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