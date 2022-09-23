Россияне ракетой уничтожили мост, совмещавший две части Бахмута

Россияне продолжают наступать на Бахмут. Город регулярно находится под российским артиллерийским обстрелом. Жители города не проводят ни дня без взрывов.

Россияне уничтожили мост через реку Бахмутку

Так, 22 сентября оккупанты нанесли удар по мосту, совмещавшему две части Бахмута. Об этом сообщил пресс-секретарь 58 бригады Юлий Терехов.

Главное Враг выпустил 9 ракет по Запорожью, детали о возвращении защитников: основное за 211 день войны

Атака произошла около 11:00. Захватчики разбили мост через Бахмутскую реку в Бахмуте Донецкой области. Именно этот мост соединял две части города.

По предположениям военных, россияне выпустили по мосту сверхмощную ракету. На опубликованных кадрах видно, что он полностью разрушен.



Оккупанты разбили мост, соединявший две части Бахмута / Фото предоставлено УП Юлием Тереховым



Разбитый мост в Бахмуте / Фото предоставлено УП Юлием Тереховым

Так, район Бахмута, расположенный за рекой и со стороны наступления россиян, остался практически изолированным.

Пожарная или скорая к гражданским на ту сторону уже вряд ли приедет. Россияне пытаются уничтожить город, инфраструктуру, нарушить логистику,

– заявил Терехов.

В то же время подчеркнул, что героическая оборона Бахмута продолжается.

Почему россияне штурмуют Бахмут

Россияне продолжают многомесячный штурм окрестностей Бахмута. Они надеются одержать хоть какую-то победу после ухода ВСУ из Лисичанска и Северодонецка.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что оккупанты ведут свои наступательные действия оттуда, откуда они могут их вести. Эксперт убежден, что без других направлений в движении россиян к Бахмуту нет никакого смысла, поскольку позиции российских войск истощаются.

К теме – россияне не могут удержать всю линию фронта: смотрите видео