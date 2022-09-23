Росіяни знищили міст через річку Бахмутку

Так, 22 вересня окупанти завдали удару по мосту, який поєднував дві частини Бахмута. Про це повідомив прессекретар 58 бригади Юлій Терехов.

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Атака відбулася близько 11:00. Загарбники розбили міст через річку Бахмутку в Бахмуті Донецької області. Саме цей міст з'єднував дві частини міста.

За припущеннями військових, росіяни випустили по мосту надпотужну ракету. На опублікованих кадрах видно, що він ущент зруйнований.



Окупанти розбили міст, що з'єднував дві частини Бахмута / Фото надано УП Юлієм Тереховим



Розбитий міст у Бахмуті / Фото надано УП Юлієм Тереховим

Так, район Бахмута, що розташований за річкою й з боку наступу росіян, залишився практично ізольованим.

Пожежна або швидка до цивільних на той бік уже навряд приїде. Росіяни намагаються знищити місто, інфраструктуру, порушити логістику,

– заявив Терехов.

Водночас підкреслив, що героїчна оборона Бахмута триває.

Чому росіяни штурмують Бахмут

Росіяни продовжують багатомісячний штурм околиць міста Бахмут. Вони сподіваються здобути бодай якусь перемогу після відходу ЗСУ з Лисичанська та Сєвєродонецька.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що окупанти ведуть свої наступальні дії звідти, звідки вони можуть їх вести. Експерт переконаний, що без інших напрямків у рухові росіян до Бахмута немає жодного сенсу, позаяк позиції російських військ виснажуються.

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