Своих не жалко: оккупанты в очередной раз "забили" на россиян ради коллаборантов из Херсона

В Ярославль приехали переселенцы из Херсона. То есть сначала россияне присоединили область к себе, назначили чиновников, раздавали себе ордена и медали, а затем предлагают всем "освобожденным" гражданам искать себе новое место для жизни по всей России.

Как россиян снова бросили

И дураки находятся. Это прямо бинго для самой Украины, потому что если бы они остались, то потом ломанулись бы голосовать за Шария и Ко.

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А так один профит – лишь бы их лица запомнили и не дали вернуться.

Пресса Ярославля написала, что беженцам из Херсона выдали сертификаты на покупку квартир. Иди и скупай тот Ярославль, что в 1300 километром от Херсона и 250 километров от Москвы.

В комментарии пришли обманутые ярославцы, все такие бедные в ипотеках, в не расселенных бараках и в поисках справедливости. Новость с лучшими их комментариями набрала еще больше просмотров, чем сама новость.

Так рад за обе стороны! Лишь бы не возвращались.



Реакция россиян на жилье для херсонцев / Скриншот



Ярославцы возмутились в сети / Скриншот

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