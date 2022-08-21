Зависимы от помощи, – херсонский активист сообщил, кого заставляют брать паспорт оккупанта

оккупанты в Херсонской области уже раздали около 24 тысяч российских паспортов и требуют продолжения работы. Однако желающих получить паспорт страны-агрессора немного.

Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, захватчикам приходится придумывать новые методы для того, чтобы заставить херсонцев брать российские паспорта.

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Кого заставляют брать российский паспорт

россия является единственным в мире государством, которое навязывает свое гражданство людям, которые этого не желают,

– отметил херсонский активист.

У оккупационных властей есть много разных способов, как заставить жителей Херсонской области брать паспорта. Так, они давят на пенсионеров, которые уже полгода не имеют украинской пенсии.

Они абсолютно зависимы от российской гуманитарной помощи,

– объяснил Молчанов.

Также есть люди, которые уже успели оформить выплаты в российском пенсионном фонде и зависят от пенсий страны-агрессорки. "Эти люди, если их заставят брать паспорта, то они их будут брать", - отметил активист.

Пока оккупационные власти только "намекают" и уверяют, что получение российского паспорта точно гарантирует выплату пенсии.

Молчанов рассказал о паспортизации в Херсонской области: смотрите видео

По его словам, оккупанты имеют в резерве на паспортизацию около 100 тысяч населения. Они будут давить на уже захватившие коммунальные предприятия и обычные предприятия, которые пытаются продолжать работать, чтобы заставить их работников получить паспорт страны-агрессорки.

Коллаборанты уже получили российские документы. Поэтому дальше оккупанты будут давить на пенсионеров, которые будут вынуждены их взять, чтобы выжить.

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