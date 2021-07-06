Оккупанты разместили в Крыму потенциальные носители ядерного оружия, – МИД

Россия разместила в оккупированном Крыму потенциальные носители ядерного оружия. Кроме того, продолжает активно развивать там военную инфраструктуру.

О ситуации на оккупированном Крымском полуострове рассказала первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова на форуме "Украина 30".

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Военная инфраструктура России в Крыму

Россия активно развивает крымскую военную инфраструктуру для своего ядерного оружия. Реконструирует инфраструктуру хранилищ ядерных боеголовок советских времен,

– отметила Джапарова.

Замминистра добавила, что на оккупированном полуострове уже размещены потенциальные носители ядерного оружия.

Кроме того, российская сторона постоянно наращивает там количество военнослужащих и техники. "Недавно Кремль пошел еще дальше – под видом военных учений на пол года закрыл часть Черного моря, в частности в направлении Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и государственных судов", – добавила Джапарова.

Она напомнила, что Владимир Путин предоставил Росгвардии право блокировать акватории Черного и Азовского морей. Это создает существенные препятствия для международной навигации, угрожает безопасности и стабильности Украины, в мире и в Юго-Восточной Европе.

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